Wimbledon: Schwere Gegner für Kerber und Kohlschreiber

Vor dem schwierigen Weg zum erhofften erneuten Wimbledon-Coup spielt Angelique Kerber um ihren ersten Titel in dieser Tennis-Saison. In Eastbourne zog die deutsche Nummer eins kampflos ins Endspiel ein und kann mit einem Sieg am Samstag weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden kniffligen Aufgaben beim Rasenklassiker in London sammeln. "Die Vorfreude ist groß", sagte Kerber zur emotionalen Rückkehr nach Wimbledon: "Natürlich werden bestimmt viele Emotionen und Erinnerungen zurückkommen."

Kerber eröffnet das Turnier auf dem Centre Court

Beim berühmten Turnier im Südwesten Londons wird die 31-jährige Kielerin als Vorjahressiegerin am Dienstag das Turniergeschehen auf dem Centre Court eröffnen. Bei einer insgesamt unangenehmen Auslosung beginnt die angestrebte Titelverteidigung für sie gegen die unorthodox und ungewöhnlich spielende Schwäbin Tatjana Maria. Julia Görges und Andrea Petkovic bekommen es mit den Rumäninnen Elena Ruse und Monica Niculescu zu tun.