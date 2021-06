Wimbledon: Schwere Aufgabe für Philipp Kohlschreiber

Insgesamt stehen sieben deutsche Herren und vier deutsche Damen im Hauptfeld des am Montag beginnenden Grand-Slam-Turniers. Kohlschreiber erwischte bei seiner 16. Wimbledon-Teilnahme im Kanadier Denis Shapovalov ein ebenso schweres wie reizvolles Auftaktlos. Auch Jan-Lennard Struff bekommt zum Start einen dicken Brocken vorgesetzt, der Warsteiner trifft auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew aus Russland. Beim Rasenturnier in Halle hatte Struff den Russen zuletzt in zwei Sätzen bezwungen.

Dankbare Aufgaben für Alexander Zverev und Angelique Kerber

Der an Position vier gesetzte French-Open-Halbfinalist Zverev bekommt es in der ersten Runde des Rasen-Klassikers mit dem Weltranglisten-124. Tallon Griekspoor (Niederlande) zu tun. Kerber, die 2018 auf dem "heiligen Rasen" den Titel gewonnen hatte, startet gegen Nina Stojanovic (WTA-86.) aus Serbien. Schon in der dritten Runde könnte es für Kerber jedoch zur Neuauflage des Endspiels vor drei Jahren gegen US-Superstar Serena Williams kommen. Zverev könnte im Viertelfinale auf den Geheimfavoriten Matteo Berrettini aus Italien treffen. Ein Duell mit dem haushohen Sieganwärter Novak Djokovic wäre erst im Finale möglich. Dominik Koepfer muss gegen den Amerikaner Reilly Opelka und Yannick Hanfmann gegen den Tschechen Jiri Vesely antreten.

Wimbledon feiert Comeback

Der Rasen-Klassiker war im vorigen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Vor zwei Jahren holten der Serbe Novak Djokovic und die Rumänin Simona Halep die Titel. Halep sagte ihre Teilnahme am Freitag wegen einer Wadenverletzung ab.