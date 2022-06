Wimbledon: Petkovic ausgeschieden - Williams gibt Comeback

Williams-Comeback nach langer Verletzungspause

Mit Spannung wird das Einzel-Comeback von Tennis-Superstar Serena Williams erwartet, nach einem Jahr Verletzungspause. Die siebenmalige Siegerin trifft in der ersten Runde auf die Französin Harmony Tan. Williams hatte sich vergangenes Jahr in Wimbledon schwer am Oberschenkel verletzt. Die 40 Jahre alte Amerikanerin strebt ihren 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an, damit würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.

Williams absolviert die dritte Partie des Tages auf dem Centre Court. Nach ihr ist der Spanier Rafael Nadal ebenso Favorit gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Nadal hat trotz chronischer Fußprobleme dieses Jahr bereits die Australian Open und die French Open gewonnen.