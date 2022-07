Wimbledon: Niemeier schon im Achtelfinale

Jule Niemeier warf ihren Schläger weg, vergrub das Gesicht in den Händen und fasste sich immer wieder ans Herz. In einem Nerven-Krimi setzte die 22-Jährige, die aus Dortmund kommt und hauptsächlich in Regensburg trainiert, ihre Erfolgsserie beim Rasen-Klassiker in Wimbledon fort und erreichte erstmals das Achtelfinale. Die deutsche Tennis-Hoffnung bezwang die Ukrainerin Lessia Zurenko 6:4, 3:6, 6:3 und bestätigte ihren vorherigen Erfolg gegen die Weltranglisten-Dritte Anett Kontaveit aus Estland.

In einem Break-Festival nahmen sich beide Spielerinnen insgesamt 21-mal den Aufschlag ab. Nach 2:04 Stunden verwandelte Niemeier durch einen Rückhandfehler ihrer Gegnerin den ersten Matchball. Für den größten Erfolg ihrer Karriere kassiert sie umgerechnet 219.000 Euro. Bei ihrem Wimbledon-Debüt trifft Niemeier nun auf Kaja Juvan aus Slowenien oder die Britin Heather Watson, die in der ersten Runde Tamara Korpatsch bezwungen hatte.