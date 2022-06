Wimbledon: Niemeier im Doppel weiter, Vorjahresfinalistin raus

Jule Niemeier ist in Wimbledon nach ihrem überraschenden Erfolg im Einzel auch im Doppel mit Andrea Petkovic in die nächste Runde eingezogen. Die Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova ist hingegen bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.