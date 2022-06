Wimbledon: Marterer scheitert, Niemeier überrascht

Der Lauf des 27-jährigen Marterer beim Rasenturnier ist gestoppt: Marterer (27) hatte zuvor drei Matches in der Qualifikation in Roehampton und erstmals in seiner Karriere auch ein Match im All England Club gewonnen.

Damit ist Oscar Otte (Köln/Nr. 32) der letzte deutsche Spieler im Männerturnier an der Church Road. Er profitierte beim Stand von 3:1 im ersten Satz von der Aufgabe des US-Qualifikanten Christian Harrison.