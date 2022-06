Wimbledon: Marterer als erster Deutscher in Runde zwei

Djokovic mit Mühe in Runde zwei

Der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic löste seine Pflichtaufgabe zum Auftakt des Rasen-Klassikers nur mit einiger Mühe. Der an Nummer eins gesetzte Serbe bezwang den Südkoreaner Kwon Soon Woo nach 2:27 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Dabei war der Titelverteidiger besonders in den ersten beiden Sätzen gegen die Nummer 81 der Welt noch deutlich von der Top-Form entfernt.

Djokovic ist der erste Profi, der jeweils mindestens 80 Siege bei allen vier Grand-Slam-Turnieren geholt hat. "Jetzt, wo ich 80 habe - lasst uns auf 100 kommen", sagte er unter dem Jubel der Fans. Djokovic strebt seinen siebten Titel in Wimbledon an. Er ist als Weltranglisten-Dritter an eins gesetzt, weil Daniil Medwedew nach dem Ausschluss russischer Profis wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ebenso wie der verletzte Alexander Zverev fehlt.