Wimbledon: Kohlschreiber verpasst Hauptfeld und beendet Karriere

Mit dem 7:6 (7:4), 3:6, 4:6 38 gegen Kukuschkin platzte für Kohlschreiber der Traum von einem letzten Auftritt im All England Club.

Der 38-Jährige hatte am Montag nach seinem Erstrunden-Qualifikationsmatch gegen den Franzosen Gregoire Barrere (6:2, 6:2) verkündet, nach Wimbledon aufzuhören. "Es war eine sehr lange Reise, ich habe tolle Erinnerungen. Besonders hier mit meinem größten Erfolg bei einem Grand Slam", sagte Kohlschreiber.

Acht ATP-Titel gewonnen

2012 hatte er in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. In seiner Profikarriere (seit 2001) gewann Kohlschreiber acht ATP-Titel, in der Weltrangliste kletterte er bis auf Platz 16. Besonders stark war er in der Heimat: Dreimal triumphierte er in München, je einmal in Halle/Westfalen und Düsseldorf. Insgesamt erspielte sich Kohlschreiber gut 13,7 Millionen Dollar Preisgeld.