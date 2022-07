Wimbledon: Topfavoriten patzen - Swiatek und Gauff raus

Nach 37 Siegen in Folge hat Iga Swiatek, die Nummer eins der Tenniswelt, wieder ein Match verloren und damit das Achtelfinale in Wimbledon verpasst. Die 21 Jahre alte Polin unterlag in der dritten Runde überraschend der routinierten Französin Alize Cornet mit 4:6, 2:6.

Auch French-Open-Finalistin Coco Gauff ist bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Die 18-Jährige aus den USA verlor auf dem Centre Court gegen ihre Landsfrau Amanda Anisimova (20) 7:6 (7:4), 2:6, 1:6. Gauff galt nach ihren Erfolgen in Paris als Mitfavoritin, im All England Club hatte sie schon zweimal (2019 und 2021) das Achtelfinale erreicht.

Favoritensterben in Wimbledon

Damit sind im Achtelfinale nur noch zwei von den zehn am besten gesetzten Spielerinnen dabei: die Tunesierin Ons Jabeur und Paula Badosa aus Spanien. Auch Jule Niemeier und Tatjana Maria als verbliebene deutsche Profis haben bislang jeweils eine Top-Ten-Spielerin aus dem Turnier geworfen.

Niemeiers Erfolgssträhne im Doppel gerissen

Wimbledon-Überraschung Jule Niemeier ist einen Tag vor ihrem Einzel-Achtelfinale im Doppelwettbewerb ausgeschieden. Die 22-Jährige aus Dortmund verlor an der Seite der zwölf Jahre älteren Andrea Petkovic gegen Xu Yifan/Yang Zhaoxuan (China/Nr. 9) 3:6, 6:0, 5:7. Dabei vergab das deutsche Duo einen Matchball.

Niemeier hat bei ihrem Wimbledon-Debüt bereits drei Einzel gewonnen und trifft am Sonntag auf dem Centre Court auf die Britin Heather Watson. Die Nummer 121 der Tennis-Weltrangliste, die wie Niemeier erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers steht, gewann am Samstag ihr Doppel mit Harriet Dart

