Wimbledon: 30 Jahre nach dem Sieg von Graf und Becker

Am 8. Juli 1989, einem Samstag, konnte in Wimbledon nicht gespielt werden. Steffi Graf und Martina Navratilova, die beiden Finalistinnen im Dameneinzel, brachen nach endlosen Stunden des Wartens ihre Zelte auf der Anlage ab und kehrten in ihre angemieteten Häuser zurück. Boris Becker und Stefan Edberg hatten die ihren gar nicht erst verlassen, ihr Finale war ohnehin erst für Sonntag angesetzt.

Doppeltes Finale

Am 9. Juli 1989 hatte der exzentrische englische Wettergott dann ein Einsehen. Es war kein strahlender Sonnentag, aber die Plätze waren trocken, der finale Showdown konnte über die Bühne gehen, und er dauerte gar nicht mal so lange. Um 15.40 Uhr deutscher Zeit war Teil eins beendet: "Game, set, match Miss Graf." Keine drei Stunden später wieder die magische Formel: "Game, set, match Becker." Gemeinsam hatten die Königskinder des deutschen Tennis, damals 20 und 21 Jahre alt, ihr Gipfelkreuz errichtet. Es war in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag.