Willi Lemke: "Ich hoffe, dass Uli Hoeneß die Kurve kriegt"

In Blickpunkt Sport im BR Fernsehen versuchte Lemke, wieder eine Brücke zu seinem einstigen Rivalen zu schlagen. Zuletzt war Hoeneß beim Gastspiel des FC Bayern in Bremen nicht in der Loge der Werder-Verantwortlichen aufgetaucht, wohl weil er sich über die Kritik aus Bremen an der berühmten Pressekonferenz geärgert hatte. "Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich vermute es", sagte Lemke dazu in der Sendung.

Versöhnung nach Hoeneß' Entlassung aus der Haft

Dabei hatten sich die beiden Alphatiere vor gut zwei Jahren, als Hoeneß nach seiner Gefängnisstrafe wieder frei kam, versöhnt. Lemke: "Damals habe ich einen Uli Hoeneß erlebt, der unheimlich sympathisch und sozial engagiert war. Das war ein komplett anderer Uli Hoeneß. Und das bewahre ich mir im Augenblick auch noch." Zwar habe er den Bayern-Präsidenten wegen der Pressekonferenz und auch wegen seines Umganges mit Paul Breitner kritisiert, "denn das passte nicht in das Bild, das ich vor zwei Jahren von ihm gewonnen hatte." Er würde sich aber freuen, wenn ihn Hoeneß wieder anrufe.