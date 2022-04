Wigald Boning: "Ein fantastisches Abenteuer"

Wigald Boning hat schon den Bodensee durchschwommen und mit einem Tretroller die Alpen überquert. Seine neuste sportliche Extremleistung: Er ist 52 Marathons, also fast 2.500 Kilometer, in einem Jahr gelaufen. Über seine Erfahrungen hat er im Fitnessmagazin gesprochen.

Wigald Boning über…

- die Idee:

"Die Idee hatte ich vor langer Zeit schon mal. Mit dem täglichen Ausdauersport habe ich Ende des Jahres 2000 begonnen und relativ bald kam auch schon die Idee, mal ein Jahr lang jede Woche einen Marathon zu laufen. Damals fehlte mir aber zum einen die Zeit. Und zum anderen dachte ich das ist nur was für hochbegabte Titanen.

Dann kam Corona. Ich hatte viel Zeit, weil meine Live-Auftritte ausfielen. Also habe ich mich der Sache gewidmet, freute mich, dass ich endlich mal auch ein anderes Thema habe, als immer diese ganzen Brennpunkte im Fernsehen zu sehen. Zusammenfassend kann ich sagen: Ja, das war eine sehr, sehr gute Idee. Und ich habe ein fantastisches Abenteuer hinter mir."

- die körperliche und mentale Herausforderung:

"Mir kam es so vor, als wenn die Woche zwischen zwei Marathonläufen nicht ganz ausreicht, um sich vollständig zu regenerieren. Also alle paar Monate hätte man dann mal ein freies Wochenende haben müssen, um so die kleinen Malaisen, die Zipperlein, alle loszuwerden und an Zipperlein gab es im Laufe des Jahres sehr viele.

Das begann mit dem Knöchel links unten. Dann wanderte es zur Hüfte. Hexenschuss, die Schulter meldete sich immer mal wieder. Ich habe meinen ganzen Körper noch mal neu kennengelernt. Das war aber nicht das, was die Sache anspruchsvoll machte, sondern anspruchsvoll waren meine zehn Wochen im Herbst, wo die Tage kürzer wurden und die Temperaturen sanken und es immer mehr regnete. Sich da dennoch immer wieder morgens aus dem Bett zu quälen, das fiel mir schwer."

- seine wichtigste Erkenntnis:

"Also die wichtigste Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass es sich unbedingt lohnt, auch übergroß erscheinende, reizvolle Herausforderungen anzugehen. Ich habe mich ja 20 Jahre davor gescheut. Ich habe mir gedacht, das packst du nicht. Das ist was für Spezialbegabung.

Im Nachhinein kann ich sagen: Nein, ich kann das. Vielleicht langsamer als andere, aber es geht. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns das auch hinkriegen können, wenn sie es unbedingt wollen und dass die Befriedigung am Ende umso größer ist, je größer die Herausforderung. Diese Erkenntnis lässt sich natürlich prima übertragen, im Grunde auf alle Lebensbereiche."

- Tipps für Leute, die das nachmachen möchten:

"Sehr wichtig ist, dass man Zeiten, also wie schnell man läuft, dass man sich von dieser ganzen Gedankenwelt mal verabschiedet und einfach locker vor sich hin läuft und nicht versucht, möglichst schnell zu sein. Ich habe am Anfang zum Beispiel auch gedacht, dass ich schneller werden würde als Läufer. Das war aber nicht der Fall.

Gesund ist das Ganze in der Menge wohl nicht. Herz-Kreislauf danken es einem selbstverständlich. Aber für Bänder, Orthopädie und Knochen gibt es weitaus gesündere Sachen, zum Beispiel Fahrradfahren oder Schwimmen. Ich kann es unter medizinischen Gesichtspunkten nur bedingt empfehlen, denke ich."