Wiesn-Besuch mit Frust - wackelt FC-Bayern-Coach Nagelsmann?

Es hätte so einfach sein sollen beim FC Bayern an diesem Wochenende und in den nächsten Wochen: Ein Sieg gegen den FC Augsburg, am Sonntag (18.09.2022) dann gemeinsam aufs Oktoberfest und mit viel Selbstvertrauen und guter Laune in die Länderspielpause.

Salihamidzic fehlt die Lust auf die Wiesn-Maß

Mit einer Niederlage wollte beim FC Bayern niemand rechnen. Und so dürfte das Schlagwort "Krise" nach dem 0:1 beim FC Augsburg in den kommenden Wochen recht häufig herangezogen werden. Sportvorstand Hasan Salihamidzic war jedenfalls angefressen: "Aus vier Spielen drei Punkte - da weiß ich nicht, ob mir die Maß schmeckt", sagte er angesichts der desolaten Bundesligaserie mit drei Remis und der jüngsten Niederlage.