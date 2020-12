Wiedersehen mit Manuel Baum: FC Augsburg weiter ohne Hahn

Herrlich hatte Baum einst als Co-Trainer zur SpVgg Unterhaching geholt. "Wir schätzen uns", sagte der aktuelle FCA-Coach und wollte sonst das Thema nicht besonders groß reden: "Alle Geschichten sind da schon geschrieben worden, das ist eigentlich kalter Kaffee." Einen Austausch vor dem Spiel am Sonntag (13.12.2020, 15.30 Uhr) habe es nicht gegeben.

FCA seit vier Spielen, Schalke seit 26 Partien ohne Dreier

Die Ausgangsposition für die Partie verspricht viel Spannung. Nach vier Spielen ohne Sieg will der FC Augsburg wieder einmal einen Dreier einfahren. Gegner Schalke 04 ist das in dieser Saison noch überhaupt nicht gelungen, insgesamt warten die Königsblauen sogar schon seit 26 Spielen auf einen Sieg. Die Sendung "Heute im Stadion" stellt deshalb am Samstag (12.12.2020, 15.05 Uhr) die Frage: "Ist Schalke noch zu retten?"

Herrlich: Schalke "besser als der Tabellenstand"

Trainer Herrlich hält das Schlusslicht aber für "stärker als den Tabellenstand". Schalke habe "unheimlich tolle Einzelspieler, da ist Qualität vorhanden. Es ist unverständlich, warum es bisher nicht so funktioniert hat", sagte der Coach. Die Knappen hätten "Stärken, gerade im Umschaltspiel sind sie gefährlich, sie kontern überfallartig. Wir brauchen totale Wachheit", betonte Herrlich. Anders als zuletzt in Hoffenheim (1:3) müsste seine Elf wieder "die Tugenden leben, die uns stark machen".

Einsatz von Finnbogason und Iago fraglich

Der Trainer der Schwaben richtete seinen Fokus ganz auf die bevorstehende Partie und seinen Kader. Vor allem beim Stürmer Alfred Finnbogason müsse er nach dessen Sprunggelenkverletzung erst einmal sehen, "ob das dann funktioniert". Weiter verzichten muss Augsburg aller Voraussicht nach auf Außenverteidiger Iago nach einer Zerrung.

Covid-Patient Hahn "ohne schlimme Symptome"

Fest steht, dass der an Covid-19 erkrankte André Hahn noch nicht dabei sein kann. Bei dem 30-Jährigen war vor einer Woche ein positiver Test bekanntgemacht worden. Inzwischen gehe es dem Spieler zwar "soweit gut. Er hat keine schlimmen Symptome", sagte Herrlich. Trotzdem werde es "noch ein paar Tage gehen, bis er zwei negative Tests hat", erklärte der Coach.