Wiedersehen mit Lewandowski: "Was für eine tolle Story"

Einer, der wusste es bereits im voraus: "Das war so klar, das war so klar, natürlich bekommen wir Barcelona in der Gruppe," sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn nach der Auslosung der Champions-League-Gruppen am Donnerstagabend. Es ist ein besonderes Los, denn es bedeutet für den FC Bayern ein frühes Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Stürmerjuwel Robert Lewandowski.

Für den Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist die Rückkehr des Polen nach München eine Geschichte, die so nur der Fußball schreibt. Und auch der Ex-Kollege Thomas Müller freut sich auf das Wiedersehen mit dem Topstürmer: "Was für eine tolle Story, dass wir gleich auf den FC Barcelona mit Robert Lewandowski treffen. Für mich eine super Gruppe mit super Mannschaften. Das werden für die Fußball-Fans tolle Champions League-Abende."

Weitere Gegner aus Italien und Tschechien

Neben dem FC Barcelona trifft Bayern in der Gruppenphase auf Viktoria Pilsen und Inter Mailand. Den italienischen Meister der Saison 20/21 schätzt Trainer Julian Nagelsmann als anspruchsvoll ein: "Inter hat sich nochmal gut verstärkt. Das ist ein Klub, der schon viele internationale Erfolge gefeiert hat und in den letzten Jahren wiedererstarkt ist."

Der stärkste Gruppengegner ist aber wohl doch der FC Barcelona, dessen Stärken und vor allem neuen Stürmer kennt auch Salihamidzic bestens: "Barcelona hat sich gut verstärkt, eine sehr gute Mannschaft. Lewa ist ja da. Die haben einiges auf dem Transfermarkt gemacht. Es werden zwei spannende Spiele."

Bilanz spricht klar für die Bayern

Die Bilanz zwischen dem FC Bayern und Barcelona spricht aber klar für ein Wiedersehen, bei dem Robert Lewandowski sich wünschen könnte wieder auf der anderen Seite zu stehen. 13-mal trafen die zwei Klubs bisher aufeinander. Neunmal gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Die Katalanen konnten bisher nur zwei der Begegnungen für sich entscheiden. Besonders in Erinnerung bleibt der 8:2-Sieg der Bayern im Viertelfinale 2019/20. Damals traf Lewandowski zum 6:2 für die Bayern.

Beim FC Barcelona hat der Topstürmer nach zwei La-Liga-Spielen aktuell zwei Tore auf dem Konto, doch die Bayern sind auch ohne Lewandowski offensiv sehr gut aufgestellt. 15 Tore hat das Team von Julian Nagelsmann in den ersten drei Bundesliga-Spieltagen gemacht - ein neuer Rekord. Für Robert Lewandowski und den FC Barcelona könnte es bei seiner Rückkehr nach München also durchaus ungemütlich werden.