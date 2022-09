Wieder Zweitligist: Eisbären Regensburg starten in die DEL2

Das Warten hat ein Ende: Mit dem ersten Bully am heutigen Freitag um 20 Uhr in der Donau-Arena gegen die Bayreuth Tigers starten die Eisbären Regensburg zu Hause in das "Abenteuer" DEL2 – 14 Jahre, nachdem man sich nach einem Insolvenzantrag aus dem Spielbetrieb der zweiten Liga zurückgezogen hatte.

Ausgerechnet Bayreuth als erster Gegner

Dass zum Auftakt gleich die Oberfranken zu Gast sind, hat eine gewisse Brisanz. In der Saison 2015/2016 scheiterte der damalige EV Regensburg im Oberliga-Play-Off-Halbfinale an den Bayreuthern, nachdem man die Hauptrunde – unter anderem mit einer Siegesserie von 30 Spielen – als Erster vor den zweitplatzierten Tigers abgeschlossen hatte. Bayreuth schaffte dann sogar den Aufstieg.

Aufstieg dank starker Play-Offs

Die Eisbären Regensburg mussten darauf bis zur vergangenen Saison warten. Nachdem sie in der Hauptrunde der Oberliga Süd am Ende Rang vier belegt hatten, gingen sie als Außenseiter in die Play-Offs, setzten sich im Achtel- und Viertelfinale aber gegen die Teams aus Halle und Leipzig durch, schlugen dann im Halbfinale die Hannover Scorpions und gewannen letztlich auch die Finalserie gegen die Memmingen Indians.