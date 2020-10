Wieder Punkte verschenkt: Club verliert 2:3 in Braunschweig

Nürnberg bestimmte über weite Strecken die Partie und lag zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung. Ein Doppelpack von Pascal Köpke (31. und 42.) reichte am Ende aber mal wieder nicht zu einem Erfolg. Im Gegenteil. Durch einen umstrittenen Elfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit, den Nick Proschwitz souverän verwandelte, musste sich der Club sogar noch geschlagen geben. Danilo Wiebe (21.) und Martin Kobylanski (52.) trafen zuvor für die Hausherren. Das 2:3 (1:2)-Endergebnis ist die zweite Niederlage im sechsten Spiel für den FCN, der nun mit sechs Punkten auf Platz 15 rangiert - und noch auf einen Abstiegsplatz abrutschen kann.

Club dominant

Der Club dominierte die erste Halbzeit und lag zur Pause 2:1 vorne. Aus dem Nichts ging die Eintracht in Führung, weil Wiebe den Ball in den linken Winkel zimmerte. Kurz danach wirkten die Nürnberger etwas angeschlagen, doch dank Köpke konnten sie direkt antworteten. Auf der rechten Seite hatten die Gäste immer wieder viel zu viel Platz, sodass Valentini den zweiten Treffer durch Köpke aus dieser Position sehenswert vorbereitete.

Braunschweig sehr effektiv

Doch Braunschweig zeigte sich enorm effektiv: Mit dem zweiten Schuss gelang den Gastgebern der zweite Treffer. Von der rechten Seite spielt Wiebe einen überragenden Ball in den Lauf von Kobylański, der halbrechts in den Sechzehner zog und aus zwölf Metern vollstreckte. Beide Teams spielten schließlich auf Sieg und hatten ihre Chancen - ehe ein minimaler Kontakt von Mühl gegen Schlüter vom Schiedsrichter als elfmeterwürdig gewertet wurde - auch nach Überprüfung der Videobilder. Eine sehr fragwürdige Entscheidung, die den Club weiter nach unten zieht.