Wieder nur Remis - junge DFB-Elf zahlt gegen Türkei Lehrgeld

Julian Draxler (45.+2), Florian Neuhaus (58.) und Luca Waldschmidt (81.) schossen die deutsche Elf am Mittwoch dreimal in Führung - und trotzdem stand nach 90 Minuten nur ein Remis. Wie schon gegen die Schweiz (1:1) und Spanien (1:1) - auch hier ein Gegentor in der Nachspielzeit - zuletzt konnte Deutschland nicht gewinnen.

In einer ereignisreichen zweiten Hälfte glich der eingewechselte Kenan Karaman in der 4. Minute der Nachspielzeit zum 3:3 (1:0) aus. Zwischenzeitlich hatten Ozan Tufan (49.) und Efecan Karaca (66.) für den Gleichstand gesorgt. Neuhaus gab sein Debüt im Nationaltrikot und stand gleich bei zwei Toren im Fokus - das 2:1 erzielte er selbst, beim 2:2 wurde er eigentlich gefoult, was der Schiedsrichter allerdings nicht ahndete.

Löw testet B-Elf

Bundestrainer Jogi Löw testete wie angekündigt zahlreiche Spieler, die sonst eher selten in der Startelf zum Einsatz kommen: Im Tor stand Bernd Leno, in der Viererkette Robin Koch und Nico Schulz, dazu der 23-Jährige Neuhaus. Auch 100-Millionen-Mann Kai Havertz und Stürmer Luca Waldschmidt begannen. Später kam auch der eingewechselte Jonas Hofmann zu seinem ersten Länderspiel.

Draxler trifft

Die deutsche Elf startete engagiert und mutig. Waldschmidt scheiterte an Torwart Mert Günok, Draxler traf aus Abseitsposition ins Tor (7.). Auch die Türken hatten ihre Gelegenheiten, die beste durch einen Volleyschuss von Yusuf Yazici (14.). Das Spiel gestaltet sich ausgeglichen und teilweise waren die Gäste sogar spielbestimmend. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlugen die Deutschen dann allerdings zu: Nach einer schönen Kombination über Henrichs, Neuhaus, Brandt und Havertz kam der Ball zu Draxler, der aus vollem Lauf zum 1:0 ins Tor lupfte.