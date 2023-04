Wieder kein Sieg für Jahn Regensburg am Millerntor

Noch nie konnte Jahn Regensburg beim FC St. Pauli gewinnen. Nach zwei Dreiern in Folge musste sich das Team von Mersad Selimbegovic mit 0:1 geschlagen geben. Für die Gastgeber war es der neunte Sieg in Folge. Sie schnuppern jetzt an den Aufstiegsplätzen, für den Jahn wird die Luft im Abstiegskampf wieder dünner.

Regensburger Leistung wird nicht belohnt

Ein Eigentor brachte St. Pauli nach einer Freistoßflanke und viel Gestochere im Strafraum in der 23. Minute in Führung. Prince Owusu war der Unglücksrabe. Im direkten Gegenzug hätte Blendi Idrizo beinahe den Ausgleichstreffer erzielt - sein Schuss aus 13 Metern verfehlte das Tor nur knapp. Regensburg zeigte eine ordentliche Leistung und hatte die Abwehrräume gut im Griff.

In der zweiten Hälfte waren die Oberpfälzer das aktivere Team. St. Paulis Keeper Nikola Vasilj konnte einen abgefälschten Ball von Sarpreet Singh mit den Fingerspitzen gerade noch neben das Tor lenken. Zehn Minuten vor Schluss vergab Benedikt Saller die Chance zum Ausgleich - die Angriffsbemühungen der Regensburger blieben ohne Erfolg. Trotz einer guten Leistung fahren die Oberpfälzer mit null Punkten im Gepäck zurück in die Heimat.