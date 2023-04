Wie vor vier Jahren: FC Bayern deklassiert Tabellenführer BVB

Die Bayern sind nach dem 4:2 im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund wieder dort, wo sie sich selbst am liebsten sehen: An der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Oder wie es Thomas Müller, der zuletzt unter Nagelsmann einen schweren Stand hatte und mit zwei Treffern Mann des Abends war, auf den Punkt brachte: "Es war wieder ein Statement, um zu zeigen: Wenn die Bayern müssen, dann können sie".

Erinnerungen an 2019

Und sie konnten an diesem Abend in München Fröttmaning. Mit 4:2 schickte das Team des neuen Bayern-Trainers Thomas Tuchel die Schwarzgelben nach Hause und hätten bei besserer Chancenverwertung das Ergebnis noch um einiges höher und deutlicher gestalten können. Dabei war die Ausgangssituation vergleichbar mit 2019. Auch damals waren die Bayern als Zweitplatzierte in den Klassiker gegangen und hatten dort dem ewigen Rivalen die Grenzen aufgezeigt.

5:0 stand es am Ende für die zu dieser Zeit noch von Niko Kovac trainierte Mannschaft. In beiden Aufeinandertreffen war die Partie zur Halbzeit bereits entschieden. 2019 gingen die Bayern mit einer 4:0-Führung in die Kabine, am Samstag stand zur Pause ein 3:0 auf der Anzeigetafel in der Münchner Arena.

Ähnlicher Spielverlauf

Dabei erlebten die Zuschauer wie vor vier Jahren zunächst einen engagierten Beginn des BVB und einen nervösen FC Bayern München. Das sah auch Trainer Thomas Tuchel nach der Partie so. Es sei gerade in der Anfangsphase "fahrig und ein bisschen zu wild" gewesen, monierte der neue Übungsleiter. Doch wie schon 2019 gingen die Bayern in Führung. Damals durch einen Kopfball des inzwischen Wieder-Dortmunders Mats Hummels.

Am Samstag traf ebenfalls ein Innenverteidiger zum 1:0: Dayot Upamecano - allerdings unter gütiger Mithilfe von Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel. Der Schweizer eilte aus seinem Tor heraus, um einen Steilpass von Upamecano vor Leroy Sané wegzuschlagen, doch er verfehlte den Ball. Und so trudelte dieser unter Geleitschutz von Sané, der den Ball nicht mehr berührte, ins Tor zur Münchner Führung.

Kobel-Bock erinnert an Bürki und Lewandowski

Der Kobel-Bock erinnerte wiederum an das 2:0 vor vier Jahren. Damals war BVB-Keeper Roman Bürki aus seinem Tor herausgeeilt und am Ball vorbeigesprungen, den Robert Lewandowski am Ende nur noch ins leere Tor einschieben musste. Anders als bei Kobel stürmte in diesem Fall der Pole auf den Schlussmann zu und legte den Ball mit einer Fußspitze vorbei an Bürki. Da waren gerade einmal 17. Minuten gespielt und die Partie so gut wie entschieden. Am Samstag fiel der zweite Treffer in der 18. Minute. Also auch in der Abfolge der Treffer sind diese beiden Partien gut zu vergleichen.

Die Bayern haben gegen Edin Terzic's BVB wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, dass man die Münchner nie zu sehr reizen sollte. Die richtige Antwort hatte der FCB gegen Dortmund zumindest zuhause bisher noch immer parat.