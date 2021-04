Wie verkraften die Bayern den Lewandowski-Schock?

Es schien alles für ein großes Saisonfinale des FC Bayern zu sprechen. Die Münchner konnten sich sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League auf den besten Lewandowski 'ever' verlassen.

35 Tore in der Bundesliga, fünf in der Champions League

Die Frage, ob der ewige 40-Tore-Rekord von Gerd Müller geknackt wird, war eigentlich nicht mehr ob, sondern nur noch wann. Acht Spiele für fünf Tore, normalerweise kein Problem. Und auch in die "Mega"-Spiele gegen Leipzig und Paris konnten die Bayern mit viel Optimismus gehen.

Und jetzt das: Im Länderspiel gegen Fußballzwerg Andorra verletzte sich der Bayern-Superstar so schwer am Knie, dass bis zu vier Wochen aussetzen muss.