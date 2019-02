Wie steht’s beim 1. FC Nürnberg, wie geht’s weiter?

Andreas Bornemann wollte den Trainer nicht opfern. Jetzt musste er selbst gehen. Wie selten ist denn diese Loyalität im Profifußball?

BR-Sportreporter Jan Wiecken: In der Bundesliga musste im Jahr 2013 der Trainer Marco Kurz gehen, gemeinsam mit Manager Andreas Möller. Aber dass der Sportvorstand seinen Verbleib an dem des Trainers knüpft, das hat es bislang noch nicht gegeben. Und das spricht für Herrn Bornemann und dafür, dass er zu seinem Wort steht, weil er immer wieder betont hat: "Ich gehe mit Herrn Köllner notfalls auch in die zweite Liga".

Der 1. FC Nürnberg hatte zuletzt 15 Spiele ohne Sieg. Warum haben die Aufsichtsräte so lange gewartet?

BR-Sportreporter Jan Wiecken: Es gab ja immer wieder Hoffnung, aber leider keine Kontinuität bis zum Schluss. Ich denke an das 1:1 gegen Bremen – in den letzten Minuten gab’s da den Ausgleich durch Ishak und alle haben gefeiert. Das ist der "Bock", den es umzustoßen gilt. Und das war der nötige Impuls. Aber dann kam das Pokal-Aus gegen den HSV und die bittere Niederlage gegen den Abstiegskonkurrenten Hannover. Dann hat der Aufsichtsrat gesagt: "Jetzt müssen wir handeln".

Wie soll der neue Impuls unter dem bisherigen Cotrainer denn aussehen?

BR-Sportreporter Jan Wiecken: Vielleicht ergibt sich jetzt eine andere Ansprache, eine andere Hierarchie oder eine andere Struktur. Club-Torwartlegende Raphael Schäfer hat gesagt: "Ein Trainerwechsel ist die einzige Chance für diese Mannschaft, um noch irgendwie die letzten zehn Prozent raus zu kitzeln und dann vielleicht den Klassenerhalt zu schaffen". Marek Mintal könnte vielleicht auch als Stürmer-Ikone dabei helfen.