Wie Ski-Langlauf auf Rollen: die Trendsportart "Skike"

Statt über Schnee gleiten sie über den Asphalt – die Skiker. Der Trendsport erfreut sich im Sommer größerer Beliebtheit, auch weil sie für alle Altersgruppen geeignet und die Technik gut zu erlernen ist. Ein Kurs zu Beginn hilft, gleich richtig ins Rollen zu kommen.

Basics mit Schutzkleidung und Trainer

Vanessa, Armin und Bella sind absolute Anfänger. Alle drei Mittelfranken fahren aber bereits ganz passabel Ski und Inlineskates. Das ist eine gute Basis, um Skiken zu erlernen, aber kein Muss. In einem dreistündigen Kurs bekommen sie die Basics vermittelt. Schutzkleidung wie Helm, Hand- und Knieschoner sollten dabei auf jeden Fall getragen werden.

In Fürth am Main-Donau-Kanal findet der Unterricht statt. 80 Euro pro Person, inklusive Leih-Equipment. Skike-Trainer Erich Kreutner hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Seit fast 20 Jahren gibt der 64-jährige Österreicher Kurse für alle Niveaus. Der Wahl-Oberasbacher bezeichnet Skike als perfekte Ausdauersportart für alle Altersgruppen. Seine Teilnehmenden sind zwischen neun und 80 Jahre alt.

"Skike ist absolut gelenkschonend, vergleichbar mit Schwimmen!" Ericht Kreutner, Skike-Trainer

Wie Langlauf, nur ohne Schnee

Skikes sind eine Art Rollschuhe, Crossskates, die sich auf fast jedem Untergrund fahren lassen. Zwei mit Luft befüllte Reifen pro Skike machen das möglich. Verwendet werden meist zwei Stöcke – für Stabilität und Schwungkraft. Extra Schuhe brauchen die Anfänger Vanessa, Armin und Bella nicht. Stabile Turnschuhe reichen. Einfach in den Skike steigen und per Klettverschluss fixieren.

Vergleichbar zum Inlineskaten

Los geht das Training erstmal auf einem Bein, um ein Gefühl für die Fahreigenschaften des Skike zu bekommen. Nach fünf Minuten theoretischer Einweisung geht es aber schon im Kreis auf zwei Skikes. Erich Kreutner fährt vor, die Fahranfänger folgen ihm vorsichtig. Übersetzen und dabei das Gleichgewicht zu halten, ist dabei zunächst die größte Herausforderung. Die Skikes sind größer und schwerer als beispielsweise Inlineskates. Daran müssen sich Vanessa, Armin und Bella erst gewöhnen. Nach einigen Runden geht es aber schon überraschend flüssig. "Es ist schon ein wenig vergleichbar zum Inlineskaten, das hilft mir!", meint Bella Klausner.

Beim Bremsen lehnt sich der Skiker nach hinten, voller Wadeneinsatz. Dadurch senkt sich die Bremse auf den Reifen. Der Stopp kommt dann recht rasch und ziemlich effektiv.

Ab 500 Euro geht’s los

Ein gutes Starterset mit Skikes und Stöcken kostet rund 500 Euro. Dabei muss der Skiker die Entscheidung treffen, ob er mehr auf Asphalt oder querfeldein fahren will. Für Anfänger, so Trainer Erich Kreutner, seien relativ glatte Oberflächen wie Asphalt erst einmal leichter. Dafür taugt quasi der "Rennrad"-Skike. Wer lieber auf Schotter oder öfter im Gelände fahren will, dem empfiehlt Erich Kreutner die "Mountainbike“-Version mit breiteren, größeren Reifen mit gröberem Profil.

Vanessa, Armin und Bella fahren damit auf dem Schotterweg entlang dem Main-Donau-Kanal. Obwohl diese Skikes etwas schwerer sind, kommen sie damit geschmeidig voran. Der Stockeinsatz ist technisch durchaus noch verbesserungswürdig, gemütlich fahren ist aber kein Problem für die Anfängergruppe. Einen zweiten Kurs wollen alle drei auf jeden Fall buchen.