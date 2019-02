Wie sich das Torwartspiel seit Sepp Maier verändert hat

Maier verpasste Kahn einen ordentlichen Muskelkater

Profitiert hat davon vor allem einer: Oliver Kahn, der zum ersten Mal in der Nationalmannschaft mit Maiers Trainingsmethoden in Berührung kam. "Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich so einen Muskelkater gehabt. Ich kam mir in dem Training mit Sepp Maier vor, wie wenn ich gerade mit dem Torwartspiel angefangen hätte", erklärte Kahn. Sepp Maier gibt sein Wissen auch in zahlreichen Trainingsbüchern weiter. Davon können Torwart-Trainer bis heute profitieren.

Am Ende zählt, ob der Torwart hält

Beim FC Ingolstadt steht aktuell Philipp Tschauner im Tor. "Ich glaube, bei Sepp Maier durfte man sogar Rückpässe noch in die Hand nehmen“, so der 33-Jährige. Das war sogar weit nach Maiers Karriere Ende 1979 noch erlaubt. Erst seit 1992 gilt die heutige Rückpass-Regel. Spielt einer aus dem eigenen Team den Ball absichtlich zum Torhüter, ist die Hand tabu. Perfekt umgesetzt wurde die neue Regel direkt nach ihrer Einführung durch Edwin van der Sar. Der niederländische Rekordnationalspieler hat im Grunde schon damals gespielt, wie es die Trainer noch heute sehen wollen. Präzise Pässe aber keine riskanten Dribblings à la Radenkovic. Am Ende aber meint Tschauner, ist damals wie heute etwas ganz Anderes wichtig. Und vom Modebegriff Tor-Spieler hält er gar nichts. "Der Torwart ist für mich immer noch ein Torwart. Am Ende zählt einfach nur, wie viele Bälle er hält."