Wie knackt man Lyon? Bayern-Coach Hansi Flick hat einen Plan

Pavard im Kader, linker Flügel noch offen

Auch in Sachen Aufstellung gab der Bayern-Trainer nur minimale Auskünfte. Verteidiger Benjamin Pavard wird nach seiner Verletzung voraussichtlich im Kader sein, ist aber keine Option für die Startelf.

Wer auf dem linken Flügel beginnt, ließ Flick offen. Ivan Perisic hatte dort zuletzt in der Startelf überzeugt, Kingsley Coman nach seinen Einwechslungen aber genauso. "Wir haben einen Kader, der Optionen vorsieht. Ich schaue mir immer das Abschlusstraining an, danach schauen wir im Trainerteam, wie die erste Elf ausschaut", so Flick.

Sonderlob für "Insider" Tolisso

Corentin Tolisso, der 2017 aus Lyon nach München gewechselt ist, könnte eine mögliche Option sein, um Olympique zu überraschen. Von Flick gab's sogar ein Sonderlob in der Pressekonferenz ("Er ist gut drauf, das hat er in den Spielen gezeigt").

Flick hat aber vor allem auch das Gespräch mit Tolisso über dessen Ex-Klub gesucht. "Natürlich haben wir uns Lyon unterhalten, aber was wir besprochen haben, werde ich nicht verraten", sagte Flick mit einem Schmunzeln.

Flick fordert ein Spiel wie gegen Barcelona

Am Ende soll es aber gar nicht so sehr vom Gegner abhängen, wenn man Flicks Ausführungen zuhört. Vielmehr erwartet er von seinem Team, dass sie an die Leistung des Barcelona-Spiels anknüpfen. "Die Mannschaft ist fokussiert und hat große Ziele", erklärte er: "Wir müssen 90 Minuten genau mit der Intensität wie gegen Barcelona auf dem Platz sein ... Weniger als 100 Prozent werden nicht reichen. Das weiß die Mannschaft auch."