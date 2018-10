Wie knackt man die Bayern, Herr ten Hag?

Mit einem saloppen "Servus" begrüßte Erik ten Hag die Journalisten vor dem Champions-League-Spiel seines Teams beim FC Bayern München. Dort war der 48-Jährige selbst von 2013 bis 2015 Trainer der zweiten Mannschaft. "Ich habe mich ganz wohlgefühlt, sowohl im Verein als auch in der Stadt. Ich kenne die Spieler und auch die Struktur in der Mannschaft, obwohl das auch schon einige Jahre her ist", sagt der Niederländer. Dennoch seien einige Strukturen doch gleich geblieben.

Ten Hag schwärmt von den Münchnern

Auch wenn es keiner von ten Hags damaligen Youngstern in den Kader der Profis geschafft hat. Einige wie Mitchell Weiser oder Alessandro Schöpf spielen heute in der Bundesliga. Und auch Stars wie Arjen Robben, Franck Ribéry oder Robert Lewandowski kennt der Coach noch von seiner Zeit beim FC Bayern. Es sind "Topspieler und alle Leute im Verein sind Fachmänner", schwärmt ten Hag.

Wie gewinnt man gegen die Bayern?

Die Mannschaft von Ajax Amsterdam, die ten Hag erfolgreich trainiert, erinnert vom Altersdurchschnitt dagegen fast an die U23 der Münchner. Spieler wie Kapitän Matthijs de Ligt, Aufbauspieler Donny van de Beek oder Stürmer David Neres sind jung, talentiert und hungrig - und haben schon jetzt millionenschwere Angebote der europäischen Top-Klubs vorliegen. "Doch die brauchen mehr Aufmerksamkeit, auch taktisch", weiß der Coach und setzt auf die Unterstützung älterer Spieler. Dazu gehört auch Klaas-Jan Huntelaar, ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Doch wie knackt man jetzt die Bayern, Herr ten Hag: "Das haben wir gesehen bei Hertha an diesem Wochenende. Das ist ein Beispiel, wie man gewinnen kann." Heißt: Defensiv kompakt stehen, hin und wieder hoch pressen und vorne bei den Kontermöglichkeiten eiskalt zuschlagen. Bis jetzt konnte Ajax bei vier Spielen allerdings noch nie in München gewinnen.