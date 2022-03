Wie gut reagiert der Fußball auf den Ukraine-Krieg?

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland gehen auch am Fußball nicht spurlos vorbei.

Zuerst wollten einige nationale Verbände aus Protest nicht mehr gegen Russland spielen, wenig später schlossen die UEFA und die FIFA Russland von allen internationalen Wettbewerben aus. Auch das diesjährige Champions-League-Finale nicht wie geplant in St. Petersburg, sondern in Paris statt.

Sponsorenverträge wurden gekündigt, Trainer legen Ämter nieder

Doch nicht nur das. Sponsorenverträge mit russischen Unternehmen wurden gekündigt, etliche ausländische Trainer, die in Russland tätig waren, legten aus Protest gegen den Krieg ihre Ämter nieder und verließen das Land. Ein Zeichen, und damit verbunden die Hoffnung, dass Fußball nicht nur quer über die Grenzen Emotionen, sondern auch klare Botschaften transportieren kann.

Fußballer gelten etwas in ihren Ländern, ihre Stimme hat Gewicht, ihr Tun hohe Symbolkraft. Das weiß auch der ukrainische Kapitän, der seine russischen Kollegen darum bittet, endlich ihre Stimmen zu erheben gegen das, was aktuell in der Ukraine passiert.

Auch der deutsche Fußball reagiert

Auch hier in Deutschland dreht sich in Sachen Fußball viel um den Ukraine-Krieg: Er ist Thema auf den Pressekonferenzen, in den Stadien tragen Mannschaften zum Teil Aufwärmtrikots oder Armbinden in den Ukrainischen Farben, in der Nacht strahlen Arenen in Blau und Gelb.

Die DFL hat ihren Vertrag mit einem russischen Medienunternehmen zwar nicht gekündigt, spendet die Einnahmen daraus aber für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Man setzt klare Zeichen – doch ist das schon genug?

Die Frage der Woche

Wie gut reagiert der Fußball auf die Krise? Und was soll und kann der Fußball für den Frieden tun?

