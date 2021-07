Wie geht's weiter mit dem Sport in Bayern?

Die Vorfreude auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio ist "riesig", sagt Jörg Ammon. Auch der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) ist natürlich auch Sport-Fan - und nach der langen Corona-Zwangspausen in zahlreichen olympischen Sportarten kann Olympia wieder einen Hauch Normalität bringen.

Auch in Bayern ist wieder eine gewisse Normalität in den Sportbetrieb eingekehrt. "Wir haben derzeit alles offen. Alle Sportarten können ausgeübt werden, auch mit Körperkontakt, innen, außen - was vor einem Jahr noch gar nicht möglich war", freut sich Ammon.

Ammon: "Sind immer noch mitten in einer Pandemie"

Doch das "Aber" kann man schon erahnen: Über allem schweben drohende erneut steigende Zahlen und ein möglicher weitere Lockdown im Herbst. "Jetzt gilt's, das alles offen zu halten", sagt Ammon.

Immer mehr Zuschauern stürmen zu Sport-Ereignissen wie der Fußball-EM, daneben hat eine Impf-Müdigkeit eingesetzt. "Wir müssen das Infektionsgeschehen sehen und sehen, dass wir noch mitten in einer Pandemie sind", warnt Ammon.

"Das gesellschaftliche Leben aufrecht erhalten"

"Wir müssen darauf schauen, dass die Schulen weiterhin stattfinden können, dass auch der Hallensport weiterhin stattfinden kann und wir müssen schauen, dass wir das gesamte gesellschaftliche Leben auch aufrecht erhalten", so Ammon weiter.