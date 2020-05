Wie fragil ist der Bundesliga-Neustart? Und wie gerecht ist er?

Das Hygienekonzept der DFL hat bereits den ein oder anderen Coronafall zu Tage gebracht, und somit weitere Ansteckungen verhindert. Trotzdem haben diese Fälle aber auch massive Fragen aufgeworfen. Nur ein Beispiel: Bei Köln mussten nur drei Personen in Quarantäne, bei Dresden die ganze Mannschaft. Und während der 1. FC Köln beim Wiederanpfiff mitmachen kann, müssen die Sachsen in der zweiten Liga noch bis inklusive des kommenden Wochenendes komplett aussetzen. Klar: Die Sachsen haben die Fälle erst entdeckt, nachdem sie wieder zusammen trainiert haben, bei Köln war es nur eine kleine abgegrenzte Trainingsgruppe.

Aus der Quarantäne gleich wieder zurück auf den Platz

Doch jeder weitere Fall droht das Gebilde ins Wanken zu bringen, zumal es unwahrscheinlich erscheint, dass eine Mannschaft, die frisch aus der Quarantäne kommt, gleich ein paar Tage drauf nach nur wenigen Trainingseinheiten wieder bei 100 Prozent Leistungsvermögen angekommen ist. Ob das sportlich fair ist, das bleibt dahingestellt.

Puzzlesaison mit wenig Platz für einen Plan B

So oder so: Es droht eine Puzzlesaison – und die kann man nicht beliebig lange fortführen. Zum 30. Juni soll in der ersten und zweiten Liga Schuss sein. Jetzt ist Mitte Mai, und es sind noch neun Spieltage vor der Brust. Viel Platz für einen Plan B ist da nicht.

Zahlreiche Fragen sind offen

Viele fragen sich: Was passiert eigentlich, wenn tatsächlich ein Spieler oder Betreuer trotz der hohen Standards und Rückzug in isolierte Hotels jetzt erkrankt? Was passiert, wenn man zuvor gegen ein anderes Team gespielt hat? Droht die Liga zu zerfleddern? Oder vielleicht sogar doch noch das endgültige Aus? Und: Könnten vielleicht auch die Behörden das ganze auch noch ins Wanken bringen?

Wie fragil ist der Neustart der Saison? Und: Wie gerecht ist er?

