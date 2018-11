Wie fit ist ihr Ski-Equipment?

Höchste Zeit also, einen Blick auf die Skiausrüstung zu werfen, die seit Monaten unbeobachtet im Keller schlummert.

Skier, Bindung, Schuhe und Helm. Alles noch in Ordnung?

Vor dem ersten Pistentag sollte alles überprüft und in gutem Zustand sein, sonst bleibt der Spaß und die Sicherheit möglicherweise auf der Strecke. Hier folgen die offiziellen Empfehlungen des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) für einen gelungenen Start in den Ski-Winter.

Ski-Check: Professioneller Skiservice sorgt für optimales Material

Die Vorfreude auf den ersten Skitag ist groß! Klar, dass der Einstieg in den Skiwinter möglichst perfekt sein sollte. Eine Grundvoraussetzung dafür ist optimales Material. Frisch gewachste Ski gleiten besser und lassen sich dadurch leichter drehen, was Kraft spart. Wenn sich Rost an den Kanten abgelagert hat oder die Kanten Kratzer aufweisen, müssen sie geschliffen werden. Scharfe Kanten greifen besser auf Eis und hartem Schnee. Das erhöht auch die Sicherheit auf der Piste. Viele Sportfachgeschäfte bieten zum Start in die neue Saison einen Rund-um-Service!

Bindungs-Check: Ein "Muss" vor dem ersten Skitag

Besonders wichtig vor der ersten Abfahrt ist ein professioneller Bindungs-Check. Die optimale Funktion der Bindung sollte vom Sportfachhändler einmal jährlich - vor dem Saisonstart - kontrolliert werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Bindung hält und erst dann auslöst, wenn es nötig ist: nämlich bei einem Sturz!

Skischuh-Check: Optimale Kraftübertragung

Skistiefel sind das Bindeglied zwischen Skifahrer und Ski. Um eine perfekte Kraftübertragung und perfektes Aufkanten zu gewährleisten, müssen die Skischuhe richtig passen und sollten dem Fuß so wenig Spiel wie möglich gewähren. Nur ein optimal sitzender Skischuh kann vor Verletzungen schützen. Wichtig ist natürlich, dass die Schale einwandfrei ist. Vor dem Saisonstart sollten alle Schnallen auf ihre Festigkeit, auf ihre Funktion und auf eventuelle Risse geprüft werden. Sind die Skistiefel mehr als zehn Jahre alt, ist es Zeit für ein neues Paar. Denn der Kunststoff enthält Weichmacher, die sich mit der Zeit verflüchtigen - die Schuhe können brüchig werden. Die UV-Strahlung am Berg und der ständige Temperaturwechsel tragen ihren Teil zum Alterungsprozess bei. Ausschlaggebend ist neben der Schale auch die Sohle: Ist diese stark abgelaufen, können die Kräfte nicht optimal übertragen werden. Zudem können zerkratzte und raue Sohlen die Auslösefunktion der Bindung und damit die Sicherheit beeinträchtigen!