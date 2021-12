"Wie ein Gefangener": Schockierende Berichte aus Peking

Arlt nach positivem Corona-Test: "Da kommst du dir vor wie ein Gefangener"

Arlt wurde dort positiv getestet - und umgehend von der Bahn abgeholt und abtransportiert: "Dann sind wir da mit Blaulicht mit gefühlt 150 Km/h ins Krankenhaus gefahren. Da kommst du dir vor wie ein Gefangener. Du weißt nicht, was jetzt als nächstes passiert."

Im Krankenhaus wurde ohne Arlts Einwilligung Blut abgenommen, zudem wurden Tests gemacht. Das Ergebnis: Er ist nicht an Covid-19 erkrankt, der Test war wohl falsch-positiv. Trotzdem wird er erst einmal in eine Quarantänehotel gebracht. Dort erblickte er tote Fliegen und tote Wanzen am Boden, wie er im Beitrag erzählt. Das Bad war offenbar verdreckt, die Klospülung hat nicht ordentlich funktioniert. Drei Tage musste Arlt in diesem Zimmer im Quarantänehotel verbringen.