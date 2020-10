Wie Corona die Sportberichterstattung verändert

Im Lockdown stand auch die Sportwelt still. Die Vereine und Sportler trainierten individuell im Cyber-Training. Für die Sender gab es keinen Live-Sport, nichts zu berichten. Jacques Raynaud von Sky Deutschland erzählt auf dem Sportgipfel der Medientage München: "Irgendein Kollege hat mir gesagt: du bist seit Monaten ohne Sport und ohne Spots. Die Herausforderung war einfach: es ist nie vorgekommen, dass wir so eine lange Pause zu verkraften hatten."

Was machen mit den Sendeplätzen?

Auch Axel Balkausky von der ARD musste mit Widrigkeiten umgehen: "Wir hatten alle dasselbe Thema: den Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch was machen wir mit den Sendeplätzen. Denn für uns sind die Sportschau Sendeplätze natürlich gesetzt gewesen und plötzlich mussten wir überlegen, wie gehen wir damit um, was senden wir dort."

König Fußball – was ist mit den anderen Sportarten?

Der Restart der Bundesliga und anderer Sportarten war für alle Sender enorm wichtig. Es gab keine Olympischen Spiele, keine Fußball-Europameisterschaft, keine French Open, dafür aber Bundesliga und Champions League Turnier. Doch der ehemalige Sky Media Chef Thomas Deissenberger warnt: "Fußball ist nun mal wie in keinem anderen Land Europas die Sportart Nummer 1 in Deutschland mit großem Abstand. Gleichzeitig sag ich aber auch: man muss aber schon auch aufpassen [...] andere Sportarten wie Basketball wie Volleyball wie Handball, Leichtathletik findet ja gar nicht mehr statt. Aber es gibt viele tolle Sportarten, die aus meiner Sicht grad ein bisschen zu kurz kommen."

Eurosport: Mehr Remote produzieren

Fußball ist und bleibt ein Milliardengeschäft. Wichtig für die Sender, die Liga, die Spieler und die Fans. Sender, die sich nicht nur auf Fußball konzentrieren, mussten in den vergangenen Monaten kreativ sein.

So wie Eurosport. Werner Starz zieht Bilanz: "Wir haben natürlich davon profitiert, dass der Sport zurückkam, dass wir im August Snooker hatten, dass wir im September die US-Open hatten, die Tour de France hatten. Wir hatten den stärksten September seit fünf Jahren trotz Corona Jahr."

"Bundesliga ist nicht systemrelevant"

Und durch Corona muss auch jeder Sender seine Arbeitsweisen überdenken. Eurosport vor allem mit der Übertragung der Olympischen Spiele nächstes Jahr. Man müsse flexibler werden, es gehe mehr in Richtung Remote produzieren aus dem Sendezentrum in München, sagte Starz.

Viele Sender müssen jetzt von Woche zu Woche neu denken. Das sind die Coronabedingungen im Sport. Aber auch in Frankfurt bei der DFL, der deutschen Fußball Liga weiß man, so Christian Pfennig: "Bundesliga, Profifußball ist definitiv nicht systemrelevant. Profifußball ist auch ein Geschäft. Und dennoch haben sich sehr sehr viele Menschen gefreut, dass es wieder losgeht, dass es was gab wo man sich gemeinsam unterhalten konnte."

Zu viele Abos für den Zuschauer?

Beim Blick in die Zukunft geht es um die Übertragungsrechte. Neue "Spieler" wie Amazon konkurrieren um die Bundesliga. Sky, Dazn, ARD und ZDF, Sport1, Sat1. Für den Fan wird es immer schwieriger durchzublicken, wo was läuft. Das sieht auch Deissenberger so: "Der normale Zuschauer kann sich heute nicht fünf Streaming-Abos kaufen auf sechs Free-TV Sendern sehen, also ich glaub es muss wieder so ein bisschen einfacher werden, wie speziell Fußball konsumiert wird."