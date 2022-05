"Wie bei der Tour de France": Hof bereit für die "Ladiestour"

18 Profiteams und Rennradfahrerinnen mit einem Schnitt von bis zu 38 Stundenkilometern: Am 24. Mai startet in Hof eines der anspruchsvollsten Frauen-Radrennen Deutschlands. Zur sechstägigen "Ladiestour" von Hof bis Altenburg in Thüringen werden unter anderem die amtierenden deutschen Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer, Franziska Brauße und Mieke Kröger erwartet. Die Schlussetappe des ersten Tages mitten durch die Hofer Innenstadt könne rennentscheidend sei, sagte Tourdirektorin Vera Hohlfeld.

"Ladiestour": Ehemalige Olympionikin ist Aushängeschild

Zusammen mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD), Landrat Oliver Bär (CSU) und dem Radsportverein RC Pfeil Hof war Hohlfeld, die Olympiavierte von Atlanta 1996, bei einer Probefahrt durch die Region Hof unterwegs. Sie rührte damit die Werbetrommel für den Auftakt des Rad-Spektakels am 24. Mai.

"Es wird die Crème de la Crème des Damenradsports am Start sein. Das wird ein Erlebnis wie bei der Tour de France." Heiner Wolf, Sportreferent Landkreis Hof

Auftaktstrecke führt 107 Kilometer durch das Hofer Umland

Start der Tagesetappe ist am Dienstag, 24. Mai, um 13 Uhr am Hofer Rathaus. Auf der 107 Kilometer langen Tour mit etwa 2.000 Höhenmetern geht es durch den Frankenwald bis nach Bad Steben, an der Saale entlang nach Mödlareuth und dann wieder zurück nach Hof, wo die Rennradfahrerinnen noch den Endspurt mit zwei Runden durch die Innenstadt drehen. Entlang der Strecke werde gerade ein umfangreiches Rahmenprogramm für das Publikum vorbereitet, so Mitorganisator Heiner Wolf aus dem Landratsamt.

"Ein hochkarätiges Rennen mitten in der Stadt – das wird ein spannendes Erlebnis", freut sich auch Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Mit dem Auftakt in Hof ist die "Lotto Thüringen Ladies Tour", die seit mehr als 30 Jahren als "Thüringen Rundfahrt" bekannt ist, erstmals in Bayern. Die nächsten Tages-Etappen nach dem Rennen in Hof sind komplett in Thüringen: Gera, Dörtendorf, Schleiz, Gotha – Endziel ist am Sonntag, 29. Mai, in Altenburg.