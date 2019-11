Wichtiger Auswärtsdreier für Würzburg

Pfeiffer sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause ließen die Kräfte bei den Lauterern nach, bei denen in der Folge so ziemlich alles schief ging. Erst legte sich Christoph Hemlein die Kugel selbst ins Tor und überwand damit Keeper Lennart Grill, dann holte er sich die Gelb-Rote Karte mit Ansage ab. Trotzdem hatte der FCK in Unterzahl noch eine Riesenchance zum Ausgleich, die Timmy Thiele liegen ließ. In der Folge erhöhten die Unterfranken den Druck und drängten auf das 3:1, das dann Luca Pfeiffer erzielte - die Vorentscheidung. Da half auch der späte Anschlusstreffer durch Simon Skarlatidis nicht mehr.