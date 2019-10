Whistleblower Trungelliti: "Im Tennis wird manipuliert"

Wer Whistleblower-Wuschelkopf Marco Trungelliti trifft, begreift wie weit Wettmanipulationen im Tennis wuchern und warum dieser Sport so anfällig ist. Der Argentinier ist seit Jahren in den Top 200 der Welt und einer der meist gehassten Spieler auf der Tour. Durch seine Infos an die Tennis Integrity Unit, die Anti-Korruptionseinheit in diesem Sport, hat er dafür gesorgt, dass drei Argentinier gesperrt wurden.

Trungelliti: "Man sieht, wenn Spieler manipulieren"

Darunter Nicholas Kicker, die ehemalige Nummer 78 der Weltrangliste. Andere – auch deutsche – Spieler nennen Trungelliti hinter vorgehaltener Hand einen Verräter und Nestbeschmutzer. Der kontert mit Fakten: "Man sieht, wenn Spieler manipulieren, es gibt ein Youtube-Video wie dieser Typ, Nicholas Kicker, in Kolumbien gespielt hat. Es ist unglaublich, wie er da die Bälle verschlagen hat, Nicht nur einen Meter neben den Platz, sondern fünf oder sechs Meter daneben. Es war einfach zu auffällig. Und man kann es jetzt noch sehen."