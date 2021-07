"Wettrüsten" in Europa - ohne den FC Bayern

Sammer: "Extrem, was da passiert"

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn spricht von einem "Wettbewerbsnachteil". Der FC Bayern habe es aber "bisher immer" geschafft, diesen "durch unsere unglaublich starke Erfolgskultur zu kompensieren. Das kann man nicht einfach kopieren".

Matthias Sammer plädiert in seiner neuen Rolle als Amazon-Experte dafür, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Es sei "extrem, was im Augenblick passiert". Die Europäische Fußball-Union (UEFA) habe sich auch "mit dem Aussetzen des Financial Fairplay keine Gedanken bis zum Ende gemacht", kritisierte Dortmunds Berater.

Aber letztendlich sei "völlig egal, was Paris und Manchester machen". Die deutschen Topklubs müssten vielmehr "das eigene Potenzial besser ausschöpfen", forderte Sammer.

Das versuchen die Bayern bei Umsatzeinbußen von 150 Millionen Euro, die eben kein Investor ausgleicht. Man müsse, so Nagelsmann, "auch mit nötiger Phantasie Spieler beobachten, junge Spieler, die entwicklungsfähig sind". Der FC Bayern, betonte Salihamidzic trotzig, sei "vorbereitet. Wir versuchen, auf dem Transfermarkt anders zu sein als viele und unseren Campus einzubinden." Was soll er bei der finanziellen Übermacht von PSG oder ManUnited auch anderes sagen.