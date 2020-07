Wettkampfkletterer bereiten sich auf Saisonstart vor

Kein Weltcup in München

Die Weltcup-Saison 2020/21 startet mit einem kleineren Programm vor den nationalen Veranstaltungen. In einer normalen Wettkampfsaison werden sechs Weltcups pro Disziplin ausgetragen, in der Regel ist die Saison im Herbst vorbei. Nun verschieben sich die Cups nach hinten und von 18 Veranstaltungen bleiben immerhin 12. Nicht im Kalender der IFSC ist deshalb der Boulderweltcup München. Er musste in leider ersatzlos entfallen. Die Auflagen der Behörden erlauben derzeit kein solches Event. "Dass wir unseren Heimweltcup absagen mussten, schmerzt natürlich sehr. Der Weltcup in München hat ja inzwischen schon fast Tradition und wurde von allen Boulderbegeisterten auf der ganzen Welt als ein Highlight des Jahres geschätzt", erklärt DAV-Sportdirektor Martin Veith.