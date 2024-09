Oktober-Wetter: erst noch warm, dann regnerisch

Die neue Woche bringt in Bayern typisches Herbstwetter mit viel Abwechslung. Am Montag dominieren in Nordbayern Wolken und gelegentlich leichter Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden bleibt es zunächst noch freundlich und mild, doch gegen Abend ziehen auch dort Regenschauer auf.

Während es im Fichtelgebirge frische 9 Grad gibt, wird es am Alpenrand mit bis zu 17 Grad wärmer. In der Nacht zum Dienstag breitet sich dann Regen über dem Freistaat aus.

Schauer und Regen - Temperaturen sinken allmählich

Am Dienstag wird es besonders ab dem Mittag von den Alpen bis nach Niederbayern nass. Im Rest des Landes wechseln sich Sonne und Wolken ab, einzelne Schauer sind aber auch im westlicheren Teil möglich. Die Temperaturen klettern auf 13 bis 19 Grad, dazu weht ein teils böiger Wind. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 10 bis 5 Grad.

Am Mittwoch bleibt der Himmel meist grau und es regnet immer wieder, vor allem in Franken sind teils kräftige Schauer dabei. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig.

Auch am Donnerstag müssen sich die Menschen in Bayern auf einen regnerischen Feiertag einstellen - es ist mit schauerartigem Regen und kurzen Gewittern zu rechnen.