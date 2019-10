Wettanbieter und Bundesliga-Klubs im Visier der Behörden

Aufsichtsbehörde alarmiert

So müssen die Vereine deutlich darauf hinweisen, dass sie nur für das Sportwetten-Angebot der Unternehmen werben. Internet-Links dürfen nicht zu den Seiten der Wettanbieter führen, wenn diese Online-Casinos im Angebot haben. Folgen die Vereine entsprechenden Vorschlägen der Aufsichtsbehörden nicht, droht eine Untersagungsverfügung. Bedeutet: Der Verein müsste die Werbung einstellen.

Anteil der Sportwetten-Süchtigen steigt

Das fordern Suchtexperten ohnehin. Die Kritik an Partnerschaften zwischen Wettanbietern, Bundesliga-Vereinen, Verbänden und Sportlern ist groß. Der prozentuale Anteil der Online-Sportwetter unter den Glücksspielsüchtigen ist in den vergangenen Jahren eindeutig gestiegen. Laut dem Statistikportal "statista" wurden in Deutschland im Jahr 2018 rund 8,8 Milliarden Euro auf Sportereignisse gewettet. Die Wetteinsätze sollen sich demnach in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt haben. Umgekehrt kassieren allein die deutschen Profiklubs und Verbände knapp 60 Millionen Euro von der Wettindustrie.