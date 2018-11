Werner "Beinhart" Lorant wird 70

Graue Starkstromfrisur, markige Sprüche, viele Zigaretten und legendäre Ausraster am Spielfeldrand: Werner Lorant gilt beim Traditionsverein TSV 1860 München als Legende. Von Juli 1992 bis 2001 führte er die Löwen von der 3. Liga bis auf die Bühne Europas. In der Saison 1999/2000 gewannen seine Sechziger gleich zweimal gegen den großen Stadtrivalen FC Bayern, Lorant fuhr darauf hupend durch die Säbener Straße und fragte enttäuschte Bayern-Fans, "ob jemand gestorben ist".

2000 scheiterten die Löwen nur denkbar knapp an Leeds United in der Qualifikation zur Champions League. Im Oktober 2001 musste Lorant den TSV 1860 allerdings verlassen und schied von Kult-Präsident Karl-Heinz Wildmoser im Streit. "Er will Zweiter werden, ich will Erster werden – das ist der Unterschied", sagte Lorant mal über Wildmoser.

Lorant lebt auf einem Campingplatz

Anschließend fasste er bei zahlreichen Stationen in der Türkei, Südkorea, China, der Slowakei, auf Zypern, im Iran oder auch in Deutschland (Ahlen, Unterhaching) nie mehr so richtig Fuß. Heute lebt Lorant mit seiner Freundin Brigitte und seinem Hund Jackson auf einem Campingplatz in Waging am See in Niederbayern. Dort hat er eine Penthouse-Wohnung und leitet im Sommer eine Fußballschule für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren. Es gehe ihm gut, hört man zu seinem 70. Geburtstag.