Der neue Trainer Thomas Tuchel war schon nach dem 4:2 Sieg gegen Borussia Dortmund nicht wirklich zufrieden - zu "schlampig und etwas zu wild" hätten die Bayern gespielt. Sein Fazit: "Wir haben Luft nach oben." Dass es für Tuchel noch viel zu tun gibt, zeigte auch die Leistung seiner Mannschaft beim Pokal-Aus im Viertelfinale gegen den SC Freiburg. Die Einstellung, die Präzision, der letzte Pass vor dem Tor – alles das war nicht da, monierte auch Thomas Müller.

Die Bayern gespickt mit vielen Stars sind damit raus aus dem Pokal, müssen vor dem nächsten großen Spiel in Champions League am kommenden Dienstag gegen Manchester City schnellst möglich in die Spur kommen.

Tuchels ohnehin schon schwierige Aufgabe, eine Mannschaft mitten in der schwierigsten Saisonphase zu übernehmen und die gigantischen Ambitionen des FC Bayern zu erfüllen, wird nun noch schwieriger. Der neue Mann auf der Trainerbank des FC Bayern hatte bislang keine vier Trainingseinheiten mit der gesamten Mannschaft. Nicht genug Zeit, um irgendeine tiefgreifende Veränderung herbeizuführen.

Das DFB-Pokal-Aus zeigt, wie groß das Risiko ist, das Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit der Entlassung von Julian Nagelsmann eingegangen sind.

Die Frage der Woche:

Zu viele auf der Kommandobrücke – zu wenige im Maschinenraum: Wer muss beim FC Bayern Verantwortung übernehmen?

