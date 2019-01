Wer fährt mit zur Ski-WM?

Wenn am kommenden Dienstag (05.02.) im schwedischen Are die Ski-WM beginnt, dann sind die Medaillenchancen für die Deutschen nur in einigen Disziplinen gegeben. Zwar gibt es Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl oder die Riesenslalom-Gesamtweltcupsiegerin Viktoria Rebensburg, aber ein Teil der deutschen Skielite blieb in diesem Winter bisher deutlich unter den Erwartungen.

"Kann bei WM starten lassen, wen ich möchte"

Bei Olympia ist die Sache streng geregelt: zweimal Top 15 oder einmal unter die Top Acht. Wer das nicht schafft, darf nicht mit. Eigentlich gilt diese Norm auch für die WM. Eigentlich: Denn würde sich der Deutsche Skiverband (DSV) nach der strengen Norm richten, müsste er mit einem Rumpfteam nach Schweden fahren. Bei den Damen wären fünf Athletinnen qualifiziert, bei den Männern sogar bloß drei. "Ich kann bei einer WM starten lassen, wen ich möchte. Da bin ich nicht abhängig von irgendjemand, sondern das bestimmt der Verband oder das bestimmen wir selber", sagt DSV-Alpinchef Wolfgang Maier.

Straßer - der Mann für den Teamevent?

Einer, der wohl mit nach Schweden fahren wird, obwohl er das Sorgenkind in der deutschen Mannschaft ist, ist Linus Straßer. Der Münchner hat bislang noch keinen einzigen Weltcup-Punkt gesammelt. Beim Nachtslalom in Schladming wies der 26-Jährige einen Rückstand von fünf Sekunden auf. "Der Linus ist total von der Rolle. Er ist extrem verunsichert, das hat man gesehen. Ich hab ihn noch nie so fahren sehen wie heute. Das passiert halt manchmal im Sport", sagt Maier.

Doch trotz einer verheerenden Saison braucht der Verband den Münchner bei der WM – und zwar für den Teamevent. Denn im Parallelslalom, aus dem der Teamevent besteht, ist Straßer einer der Besten. 2017 gewann der 26-Jährige das City-Event in Stockholm - sein bisher einziger Weltcup-Sieg.

"Leuten den Rücken stärken"

Ohne ein Top-Ergebnis könnte er also noch das Flugticket nach Schweden bekommen. "Das ist völlig legitim. Man muss jetzt nicht ein Team komplett brechen, wenn es eh grad nicht läuft. Es ist mehr gefordert, dass man den Leuten den Rücken stärkt. Ich bin überzeugt, dass die einzelnen Sportler deutlich stärker sind, als das was sie gerade abliefern", stellt Maier fest.

Und so werden wohl deutlich mehr deutsche Athleten bei der WM dabei sein dürfen – auch ohne die ominöse Norm geschafft zu haben. Das machen schließlich die meisten anderen Länder auch so. Die offizielle Nominierung erfolgt am Wochenende.