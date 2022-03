Wenninger: "Mein Traum war immer, beim FC Bayern zu spielen"

Große Entwicklung der FCB-Frauenmannschaft

Dass die Frauenmannschaft des FC Bayern fast so selbstbewusst auftritt wie die Männer-Abteilung, war lange nicht so. Doch in den vergangenen Jahren erkämpfte sich der FCB nicht nur einen Namen in der Bundesliga, sondern auch im internationalen Fußball.

Ein wichtiger Schritt dafür, das neue Leistungszentrum des Rekordmeisters für Nachwuchs und die Frauenmannschaft: "Der Umzug an den FC Bayern Campus war enorm wichtig", sagt Wenninger. "Die Medizinische Betreuung, das Stadion, die Trainingsplätze. Wir haben alle Bedingungen, um uns optimal zu entwickeln."

Voss-Tecklenburg: Bayern macht richtig guten Job

Auch Nationaltrainier Martina Voss-Tecklenburg lobt in der Sendung die Arbeit in München: "Der FC Bayern hat in den letzten Jahren einen richtig guten Job gemacht. Das Team hinter den Team hat sich professionalisiert. Es gibt viele Festangestellte. Jede Spielerin beim FC Bayern hat optimale Bedingungen. Es ist ein Name, der auch international Strahlkraft hat."

Doch im internationalen Vergleich hinkt auch der FC Bayern noch hinterher. Gerade in England gibt es für die Spielerinnen deutlich mehr Geld, deutlich bessere Strukturen. Eine Deutsche Frauen-Profiliga noch nicht in Sicht. "Wir können noch etwas lernen, in dem wir etwas in der Infrastruktur verändern. Wir brauchen ein Highlightspirel, wir brauchen bessere Stadien, wir brauchen mehr Flair", sagt Voss-Tecklenburg.

Vorbild Manuel Neuer

Und auch von den Männern beim FC Bayern kann man noch das ein oder andere mitnehmen. Vor allen Dingen der Siegeswille ihrer Kollegen imponiert Wellinger. Vor allen Dingen einer ist für die Österreicherin ein Vorbild: "Manuel Neuer. Er könnte auch auf dem Feld mitspielen. Er ist seit Jahren einfach nur Weltklasse." Vielleicht wird er ja am Dienstag in der Arena sitzen und seine Kolleginnen anfeuern.