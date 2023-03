"Wenig Mentalität" - Scheitert der FC Bayern an den "Kleinen"?

Der FC Bayern ist Tabellenzweiter. Nach der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen mussten die Münchner die Tabellenführung abgeben. So spät in der Saison ist das eine ungewohnte Situation. Das letzte Mal, dass die Münchner am 25. Spieltag nicht als Tabellenführer in den Saisonendspurt gingen, war vor mehr als zehn Jahren. Genauer: In der Saison 2011/12.

Damals thronte Borussia Dortmund an Platz eins - und ließ sich von dort auch nicht mehr verdrängen. Es war das bislang letzte Mal, dass am Ende der Bundesligasaison nicht rot-weiße Konfetti in den Himmel gefeuert wurden und die Bayernspieler mit Weißbier aufeinander Jagd machten.

Nagelsmann ruft Endspiel gegen den BVB aus

Noch hat es der FC Bayern in der eigenen Hand, dass sich diese Bilder in diesem Jahr dennoch zum elften Mal in Folge wiederholen. Schon am kommenden Wochenende kommt es zum Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Kein Wunder, dass Nagelsmann nach der Niederlage in Leverkusen möglichst schnell den Blick nach vorne richtete und das Spitzenspiel zum Endspiel um die deutsche Meisterschaft machte: "Wir müssen gegen Dortmund gewinnen, sonst wird es schwierig mit der Meisterschaft", sagte er.

Doch damit der FC Bayern Meister wird, braucht es deutlich mehr als einen Sieg gegen den ewigen Rivalen. Denn dessen Tabellenführung ist nicht nur der Stärke des BVB geschuldet - das Team von Julian Nagelsmann spielt nicht auf dem Niveau, das man aus dem vergangenen Jahrzehnt vom Rekordmeister kennt. 52 Punkte stehen nach diesem 25. Spieltag auf dem Konto der Münchner und damit so wenige wie seit dieser Saison 2011/12 nicht mehr. Damals waren es 51. Seither konnte der FC Bayern zu diesem Zeitpunkt mindestens 55 Punkte vorweisen - was auch in der aktuellen Saison die Tabellenführung bedeuten würde.

Salihamidzic: "Nicht das, was Bayern München bedeutet"

Kein Wunder, dass Nagelsmanns Vorgesetzter Hasan Salihamidzic nach Niederlage gegen Leverkusen drastische Worte wählte: "Das war nicht das, was Bayern München bedeutet. So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt", sagte der Sportvorstand nach dem Spiel.

Es ist eine Beobachtung, die man in dieser Saison häufiger treffen konnte. Vor allen Dingen wenn es gegen vermeintlich schwächere Gegner geht, tritt der FC Bayern häufig nicht mir der nötigen Konzentration und dem Antrieb auf, den er gegen Spitzenteams und in der Champions League wie selbstverständlich an den Tag legt.