Wende im WM-Streit, DFB zufrieden

"Die Entscheidung fiel auf Vorschlag des Präsidenten einstimmig aus, damit ist eine Abstimmung im Dezember hinfällig und es gab im FIFA-Council diesbezüglich keine Kontroversen", erklärte der DFB auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Darum setzte der Verband jetzt "weiter auf eine gemeinsame von FIFA und UEFA erarbeitete einvernehmliche Lösung aller Fragen zum zukünftigen weltweit einheitlichen Spielkalender".

FIFA-Präsident deutet mögliches Einlenken an

Nach dem energischen Veto aus Europa und dem Verzicht des FIFA-Councils auf ein eigentlich geplantes Votum vor Weihnachten hat auch der FIFA-Präsident Gianni Infantino ein mögliches Einlenken angedeutet. "Wir möchten diesen Konsens erreichen. Wie dieser aussieht, das werden wir sehen", erklärte der Chef des Weltverbandes. Er setzt nun also anscheinend alles auf die Hoffnung einer gemeinsamen Lösung.

DFB "zufrieden" über die Verschiebung

Der Deutsche Fußball-Bund zeigt sich hingegen "zufrieden" mit dem Verzicht auf einen Kongress und damit auf eine Abstimmung über die Weltmeisterschaft im Zwei-Jahres-Rhythmus noch in diesem Jahr. Das FIFA-Council hatte am Mittwoch stattdessen beschlossen, dass am 20. Dezember lediglich ein globaler Gipfel mit Beratungen zur Reform des internationalen Spielkalenders stattfinden soll.

FC Bayern-Präsident Hainer: "Vier-Jahres-Rhythmus hat sich bewährt"

Auch Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer bekräftigte seine Ablehnung. Die Fans auf der ganzen Welt seien mit dem bisherigen Vier-Jahres-Rhythmus zufrieden, er habe sich über viele Jahrzehnte bewährt, sagte er dem "Kicker".

Nächster FIFA-Kongress Ende März in Katar

Eine mögliche Entscheidung könnte statt wie von Infantino erhofft noch vor Jahresende nun am 31. März beim Kongress im WM-Land Katar fallen. Der Streit dürfte im neuen Jahr also weitergehen.