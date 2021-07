Wembley feiert: Kane schießt England ins Finale

Schon der erste EM-Halbfinaleinzug seit 25 Jahren hatte in England das Fußballfieber hochgetrieben. 1996 hatte man im alten Wembley-Stadion die berühmte Niederlage gegen Deutschland im Elfmeterschießen kassiert. Vor 65.000 Zuschauern gelang den Gastgebern jetzt endlich die eigene Fußball-Geschichte weiterzudrehen. Nach einem emotionalen Duell auf Augenhöhe stehen die Three Lions durch den 2:1 n.V gegen Dänemark erstmals seit 1966 wieder ins Finale eines großen Turniers. Am Sonntag geht es gegen Italien erneut im Wembley-Stadion um den Titel. Der viermalige Weltmeister hatte am Dienstag Spanien ausgeschaltet (4:2 i.E.).

Bitter für die Dänen, die ihrer Erfolgsgeschichte, die mit dem dramatischen Zusammenbruch von Mittelfeldstar Christian Eriksen während dem EM-Duell gegen Finnland begonnen hatte, kein neues Kapitel mehr hinzufügen konnten.

England macht Druck

Schon in den ersten Sekunden gab es auf beiden Seiten die ersten Fouls zu sehen. Nach sechs Minuten dann die erste Chance. Harry Kane hatte den Ball von rechts in den dänischen Strafraum gezirkelt, Raheem Sterling, der bereits drei Tore auf dem Turnierkonto hatte, verpasste das Leder nur knapp. Das Team von Gareth Southgate machten Druck, doch die Dänen verteidigten beherzt und setzten auf ihre Konter-Chance.