Weltskiverband FIS: "Das ist schon finsteres Mittelalter"

Was folgte war eine denkwürdige FIS-Versammlung. Per Antrag wollten einige Verbände die dubiose Wahl verhindern, Delegierte verließen während der Veranstaltung den Raum, Rechtsbeistände befragt und mehr. "So ganz sind die Türen nicht geflogen", sagt Schwarzbach im Rückblick: "Man hat versucht, das in einer würdigen Atmosphäre über die Bühne gehen zu lassen." Immerhin. Doch am Ende bleiben nach der Wiederwahl mehr Fragezeichen als Lösungen.