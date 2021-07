600 Meter über dem Abgrund: Neuer Weltrekord im "Highlinen"?

Eigentlich, sagen die vier Sportler, gehe es ihnen nicht um Rekorde, sondern darum, Abenteuer zu erleben. Dass sie es jetzt aber geschafft haben, macht sie mindestens so "high" wie ihr Slackline-Band: Friedi Kühne aus Rosenheim, Lukas Irmler aus Miesbach, Quirin Herterich aus Saulgrub (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) und Ruben Langer aus Dresden spannten ein 2.130 Meter langes Slackline-Band zwischen zwei Bergen in Nordschweden - in 600 Metern Höhe. Anschließend gelang es allen, die Strecke zu überqueren.

80 Minuten höchste Konzentration beim "Highlinen"

Friedi Kühne berichtet, dass er etwa 80 Minuten gebraucht hat, um die gigantische Slackline zwischen den zwei Bergen in Lappland zu überqueren. Der schnellste der vier Sportler war ihnen zufolge Lukas Irmler: Er brauchte "nur" 70 Minuten. 70 Minuten höchste Konzentration.

"Hinterher ist man körperlich und konzentrationsmäßig kaputt, wie nach einem Marathonlauf, aber natürlich auch glücklich und euphorisch." Friedi Kühne, "Highliner" aus Rosenheim

Hauptsache: Hoch und sturzfrei

Die Geschwindigkeit ist beim "Highlinen" gar nicht das Entscheidende. Stattdessen kommt es darauf an, dass die Slackline, in diesem Fall ein nur 25 Millimeter dünnes Band, in großer Höhe gespannt wird. Und dass sie sturzfrei begangen wird – natürlich mit Sicherung. 2.130 Meter – so weit hat es zuvor noch niemand geschafft.

Laut Friedi Kühne hatten die Extrem-Sportler sehr gute Bedingungen, vor allem sei es nahezu windstill gewesen. Das Projekt war sehr aufwändig: 15 Leute seien allein drei Tage mit dem Aufbau der Slackline zwischen den zwei Bergen beschäftigt gewesen.