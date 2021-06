Weltrekord für fränkischen Para-Schwimmer Taliso Engel

In rund zwei Monaten beginnen die Paralympics in Tokio. Einer, der sich große Chancen auf eine Medaille ausrechnen kann, ist der junge Para-Schwimmer Taliso Engel.

Taliso Engel schwimmt zweimal Weltrekord

Erst vor etwas mehr als zwei Wochen wurde er 19 Jahre alt, jetzt hat Engel an einem Tag gleich zwei Schwimmrekorde aufgestellt: Mit 29,31 Sekunden war er bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) in Berlin bereits im Vorlauf fast vier Zehntel schneller als der bisherige Weltrekordhalter Uskeke Firdawsbek Musabekow, der mit bis dato 29,68 der Schnellste auf 50 Meter gewesen war. Im Endlauf gelang es Engel, sich sogar noch einmal zu steigern und verbesserte den Spitzenwert auf 29,26 Sekunden.

Paralympics in Tokio: Franke gilt als Medaillenkandidat

Taliso Engel wurde in Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken geboren. Er trainiert bei der Schwimmabteilung des 1. FC Nürnberg und startet für Leverkusen. Über 100 Meter Brust seiner Klasse der Sehbehinderten ist er Welt- und Europameister. Dementsprechend gilt das junge Schwimmtalent als großer Medaillen-Kandidat für die paralympischen Spiele, die am 24. August in Tokio beginnen. Die IDM in Berlin war für Engel der letzte große internationale Wettkampf vor den Paralympics in Japan.