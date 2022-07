Weltmeisterin Mihambo verrät EM-Ziel und Mentaltricks

Die Zeit direkt nach dem WM-Gewinn im Weitsprung beschreibt Mihambo als durchaus stressig. Erst nach der Dopingkontrolle hatte sie die Zeit, etwas zum Essen zu bekommen. Dabei handelte es sich statt einem "Königsmenü" um einen "soliden Linseneintopf". Dabei hätte sie viel lieber als Belohnung "eine Donauwelle gebacken".

Danach ging es zur Physio. Und dann Duschen und ab ins Bett. Um vier Uhr zwanzig klingelte aber schon wieder der Wecker, dann ging es auf die rund 26-stündige Heimreise. Danach gab es "erst einmal zwei Tage, um die Füße hochzulegen".

Mihambo: Bei der EM "muss ich niemanden mehr was beweisen"

Jetzt liegt der Fokus bereits wieder auf der bevorstehenden Europameisterschaft in München. Es gebe "für einen Athleten nichts Größeres, als vor heimischem Publikum zu springen". Mihambos Ziel ist es, dort "den bestmöglichen Wettkampf zu machen, mental im richtigen Zustand zu sein". Sie freue sich "auf diese Herausforderung" und sei "sehr zuversichtlich, dass es für eine gute Leistung reichen wird".

Schließlich sei nach dem WM-Gewinn auf "viel Anspannung abgefallen". Sie müsse jetzt "niemanden mehr was beweisen". Diese Leichtigkeit wolle sie nutzen, um "eine weitere Saisonbestleistung zu erzielen". Jetzt gelte es, an dem geschichtsträchtigen Ort des Münchner Olympiastadions "neue Geschichten zu schreiben".

"Die beste Version meiner selbst sein"

Was sie antreibt, ist die Frage: "Wie weit kann ich denn noch springen?" Aber auch als Mensch möchte sie sich weiterentwickeln: "Ich möchte die beste Version meiner selbst sein". Aber nicht im Sinne von Performance, sondern "glücklich und mit mir zufrieden".

Umgang mit Druck: "einfach nur in diesem Moment sein"

Mihambo schafft es, trotz größtem Druck immer wieder abzuliefern. Besonders in brenzligen Situationen, wenn sie nur noch eine Chance hat, versucht sie, "einfach nur in diesem Moment zu sein". Sowohl was vorher war und auch was in der Zukunft passieren könnte, wird konsequent ausgeblendet. Damit schafft sie es, "auf dem Punkt da zu sein". Der Vorsatz lautet dann nur noch zu denken: "Ich habe eine Chance. Ich weiß, wie es geht. Ich trau mir das zu. Und ich mach‘ das jetzt".

Mentale Stärke – auch in Alltagssituationen

Auch bei nervigen Alltagssituationen wie langen Schlangen vor Supermarktkassen oder bei stressigen Flugreisen helfe es ihr. immer "die Ruhe zu bewahren". Obwohl ihr klar ist: "Natürlich haben wir alle Sorgen und Ängste, die plagen oder Gedanken, bei denen man sich selbst runtermacht". Da helfe es, "zu lernen, Abstand zu bekommen und damit neue Perspektiven entwickeln zu können". Trotzdem gebe es Dinge, die sie aus der Ruhe bringen. Aber auch dieses Unbehagen solle man "zu lassen und lernen, damit umzugehen".

Meditation sei auf jeden Fall ein hilfreicher Weg. Es beinhalte "viel Selbstreflektion und Zeit, um sich mit seinen Gedanken zu beschäftigen und ein bisschen ‚Gedankenhygiene zu betreiben". Wenn man dabei das Positive in den Vordergrund stelle, komme man mit vielem besser zurecht, als Groll zu hegen.

In der Regel sei sie nämlich "ein entspannter Mensch, ruhig und gelassen". Zugleich könne sie auch ausgelassen sein: "Ich mache sehr gerne Witze, lache viel und höre auch gerne auch laute Musik und singe dabei mit". Vielleicht ja dann auch bei der EM in München - mit einer neuen Medaille?